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До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Тамалы, которая нашла на улице кошелек с деньгами и потратила почти 7 тыс. рублей

10:33 | 03.02.2024 | Криминал

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Пенза, 3 февраля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит 45-летней жительнице Тамалы Пензенской области, которая нашла на улице кошелек с деньгами и потратила около 7 тыс. рублей.

До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Тамалы, которая нашла на улице кошелек с деньгами и потратила почти 7 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась 33-летняя женщина и сообщила, что по пути на работу потеряла кошелек, в котором находилось 16 тыс. рублей; по ее словам, она прошла обратно по пройденному маршруту, но пропажу не обнаружила.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемой, причастной к совершению преступления. Ей оказалась 45-летняя местная жительница. Злоумышленница [...] пояснила, что нашла кошелек на улице Советской в Тамале. Женщина решила не сообщать о находке в полицию. Она воспользовалась денежными средствами и почти на 7 тыс. рублей купила продукты питания и спиртное, которые впоследствии употребила. Часть похищенных денег сотрудники полиции изъяли», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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