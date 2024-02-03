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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения сироты в Пензенской области

11:03 | 03.02.2024 | Криминал

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Пенза, 3 февраля 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Пензенской области Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело по факту избиения сироты.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения сироты в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что [...] группа молодых людей избила молодого человека, являющегося сиротой, причинив ему вред здоровью. По данному факту следственными органами СУ СК России по Пензенской области проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР в субботу, 3 февраля.

«А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области В.В. Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — добавляется в тексте.

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