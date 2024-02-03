Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения сироты в Пензенской области Криминал

Пенза, 3 февраля 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Пензенской области Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело по факту избиения сироты.

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«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что [...] группа молодых людей избила молодого человека, являющегося сиротой, причинив ему вред здоровью. По данному факту следственными органами СУ СК России по Пензенской области проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР в субботу, 3 февраля.

«А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области В.В. Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — добавляется в тексте.