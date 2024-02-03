Сотрудники полиции задержали жителя Пензы, который пытался продать винтовку Криминал

Пенза, 3 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали жителя Пензы 1992 года рождения, который пытался продать винтовку за 55 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Оружие было изъято и направлено для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, изъятое является газобаллонной пневматической винтовкой с дульной энергией 38 Дж. Злоумышленник [...] рассказал, что винтовку приобрел у незнакомца осенью прошлого года для личного пользования. Мужчина заметил неисправность одной детали оружия, после чего решил его продать. Во время реализации товара злоумышленник был задержан сотрудниками полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 7 ст. 222 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.