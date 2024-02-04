Житель Каменского района, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 240 часов обязательных работ и лишился автомобиля Криминал

Пенза, 4 февраля 2024. PenzaNews. Суд назначил 24-летнему жителю Каменского района Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года, а также конфисковал его автомобиль.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в 2021 году житель Каменского района привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, однако вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. При управлении собственным автомобилем «Volkswagen Passat» на улице Чкалова в Каменке поздно вечером 4 ноября 2023 года он был остановлен сотрудниками ГИБДД, проводившими профилактическое мероприятие», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что освидетельствование водителя зафиксировало факт его нахождения в состоянии алкогольного опьянения.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года. По ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал у осужденного предмет совершения преступления — автомобиль «Volkswagen Passat» — в доход государства», — сказала собеседница агентства, уточнив, что приговор вступил в законную силу.