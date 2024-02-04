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Жительница Пензы лишилась более 8 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам

12:25 | 04.02.2024 | Криминал

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Пенза, 4 февраля 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1965 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишилась более 8 млн. рублей.

Жительница Пензы лишилась более 8 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил «сотрудник силового ведомства», который сообщил, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит, и посоветовал самостоятельно получить его, а деньги перечислить на «безопасный счет».

«Заявительница поверила звонившему и согласилась выполнить все его указания. Через некоторое время ей поступил звонок с инструкциями от незнакомца, который представился сотрудником банка. Выполняя его инструкции, женщина перечислила собственные сбережения в размере 5 млн. рублей на предоставленный звонившим счет. После этого она оформила несколько кредитов на сумму более 3 млн. рублей и также перечислила их на «безопасный счет». Позже заявительница поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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