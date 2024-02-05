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Жителю Пензенского района грозит до двух лет лишения свободы за спиленную березу

09:46 | 05.02.2024 | Криминал

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Пенза, 5 февраля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит пожилому жителю Пензенского района, спилившему березу около дороги.

Жителю Пензенского района грозит до двух лет лишения свободы за спиленную березу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Пензенскому району поступило заявление от главы администрации сельсовета о том, что неизвестное лицо совершило незаконную рубку березы. Ущерб составил более 12 тыс. рублей. Участковыми уполномоченными полиции была установлена личность гражданина, причастного к совершению преступления. Им оказался житель Пензенского района 1947 года рождения. Мужчина [...] рассказал, что дерево находилось около дороги и ограничивало видимость при движении на автомобиле. Вместе с тем он признался, что планировал использовать березовые дрова для отопления дома», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем указано, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

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