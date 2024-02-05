Жителю Пензенского района грозит до двух лет лишения свободы за спиленную березу Криминал

Пенза, 5 февраля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит пожилому жителю Пензенского района, спилившему березу около дороги.

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«В ОМВД России по Пензенскому району поступило заявление от главы администрации сельсовета о том, что неизвестное лицо совершило незаконную рубку березы. Ущерб составил более 12 тыс. рублей. Участковыми уполномоченными полиции была установлена личность гражданина, причастного к совершению преступления. Им оказался житель Пензенского района 1947 года рождения. Мужчина [...] рассказал, что дерево находилось около дороги и ограничивало видимость при движении на автомобиле. Вместе с тем он признался, что планировал использовать березовые дрова для отопления дома», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем указано, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».