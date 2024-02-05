Житель Городищенского района обвиняется в убийстве знакомого Криминал

Пенза, 5 февраля 2024. PenzaNews. 35-летний житель Городищенского района Пензенской области обвиняется в убийстве знакомого.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 13 января 2024 года в селе Чаадаевка Городищенского района обвиняемый находился в гостях у знакомого. В процессе совместного распития спиртного между мужчинами возник конфликт из-за отказа гостя уйти по требованию хозяина дома. В ходе выяснения отношений со взаимными оскорблениями обвиняемый взял полотенце, набросил на шею потерпевшего и задушил его. Мужчина скончался на месте происшествия. После совершения убийства обвиняемый решил скрыть следы преступления. С этой целью он подъехал к дому потерпевшего на автомашине, погрузил тело погибшего в багажник, вывез его на территорию Камешкирского района и оставил в овраге», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что через несколько дней в правоохранительные органы поступило заявление от родственников о безвестном исчезновении 53-летнего потерпевшего.

«В результате профессиональных действий следователей и сотрудников полиции личность мужчины, причастного к убийству жителя Городищенского района, установлена в течение суток с момента поступления заявления. [...] По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. [...] Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.