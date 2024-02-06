В Пензе мужчина похитил из арендуемой квартиры музцентр, две приставки и два пульта, чтобы купить алкоголь Криминал

Пенза, 6 февраля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит мужчине, который, находясь в гостях в арендуемой квартире в Пензе, похитил музыкальный центр, две цифровые приставки и два пульта дистанционного управления, сдал все в комиссионный магазин и приобрел на вырученные деньги алкоголь.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, с заявлением о пропаже техники в полицию обратился владелец жилища.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого, причастного к совершению данного преступления. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что пришел в гости к своим знакомым в арендуемую ими квартиру. Знакомые предложили отметить встречу и ушли в магазин за спиртным. Мужчина не выдержал долгого отсутствия своих товарищей, после чего решил самостоятельно купить спиртное, но денег на алкоголь у него не было. Мужчина вынес из квартиры имущество и на такси отвез похищенное в комиссионный магазин. На вырученные денежные средства он купил алкоголь, вернулся к своим знакомым, где вместе употребили спиртное», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».