До двух лет лишения свободы может получить молодой пензенец, угрожавший сожительнице убийством Криминал

Пенза, 6 февраля 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено молодому жителю Пензы, который угрожал сожительнице убийством.

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«Установлено, что заявительница вместе со своим возлюбленным распивала спиртные напитки в гостях у общего знакомого. После застолья сожители возвращались домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. По прибытии в квартиру между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. Заявительница причину ссоры так и не вспомнила. Она рассказала, что во время конфликта сожитель угрожал ей убийством, схватив за волосы», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемый вину признал, раскаялся и пояснил, что причину конфликта, из-за которого произошла ссора, он не помнит.

В пресс-релизе уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — сказано в тексте.