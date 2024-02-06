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До двух лет лишения свободы может получить молодой пензенец, угрожавший сожительнице убийством

09:36 | 06.02.2024 | Криминал

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Пенза, 6 февраля 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено молодому жителю Пензы, который угрожал сожительнице убийством.

До двух лет лишения свободы может получить молодой пензенец, угрожавший сожительнице убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что заявительница вместе со своим возлюбленным распивала спиртные напитки в гостях у общего знакомого. После застолья сожители возвращались домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. По прибытии в квартиру между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. Заявительница причину ссоры так и не вспомнила. Она рассказала, что во время конфликта сожитель угрожал ей убийством, схватив за волосы», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемый вину признал, раскаялся и пояснил, что причину конфликта, из-за которого произошла ссора, он не помнит.

В пресс-релизе уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — сказано в тексте.

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