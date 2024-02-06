Уголовное дело возбуждено против жителя Башмаковского района, который незаконно хранил в гараже порох Криминал

Пенза, 6 февраля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Башмаковского района Пензенской области, который незаконно хранил в гараже порох.

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«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что житель Башмаковского района 1957 года рождения незаконно хранит взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска в гараже, принадлежащем подозреваемому, полицейские обнаружили и изъяли металлическую банку с надписью «Порох», в которой находилось сыпучее вещество. [...] Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является [...] порохом массой 129,3 грамма», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что в 2020 году во время рыбалки на берегу реки нашел рюкзак, в котором находилось взрывчатое вещество, и решил оставить себе.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в тексте.