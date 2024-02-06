ФСБ задержала жителя Пензы, который убедил гендиректора предприятия передать через него 60 млн. рублей для защиты от «рейдерского захвата» Криминал

Пенза, 6 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задержали жителя Пензы 1966 года рождения, который убедил генерального директора одного из предприятий региона передать через него 60 млн. рублей за решение вопроса о защите от «рейдерского захвата».

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«Установлено, что обвиняемый вымогал денежные средства у генерального директора одного из предприятий, функционирующих на территории Пензенской области, в размере 60 млн. рублей якобы для передачи высокопоставленному должностному лицу из числа сотрудников ФСБ России за решение вопроса о защите от планируемого рейдерского захвата предприятия. Злоумышленник, не намереваясь обращаться к кому-либо из сотрудников ФСБ России, понимая, что рейдерский захват предприятия не планируется и он не располагает возможностями повлиять на ситуацию, убедил руководителя в том, что за принятие соответствующего решения необходимо через него передать денежные средства в сумме 60 млн. рублей высокопоставленному сотруднику органов безопасности, имеющему возможность повлиять на указанную ситуацию. При получении части требуемых денежных средств в размере 10 млн. рублей злоумышленник задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту следственным отделом регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В пресс-релизе указано также, что в настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности обвиняемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.