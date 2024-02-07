Уголовное дело возбуждено против жителя Сердобского района, который незаконно хранил порох Криминал

Пенза, 7 февраля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Сердобского района Пензенской области, который незаконно хранил в своей квартире порох.

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«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что житель Сердобского района 1953 года рождения незаконно хранит у себя в квартире взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли металлическую банку из-под кофе с сыпучим веществом и патроны различного калибра. [...] Согласно заключению эксперта, представленное на исследование вещество является порохом массой 466,3 грамма», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что раньше являлся владельцем оружия, занимался охотой и с тех пор хранил дома порох.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.