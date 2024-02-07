Житель Пензы предстанет перед судом за убийство знакомого в Спасском районе Криминал

Пенза, 7 февраля 2024. PenzaNews. 49-летний житель Пензы предстанет перед судом за убийство знакомого в Спасском районе Пензенской области.

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«По данным следствия, 6 ноября 2023 года обвиняемый приехал из города Пензы в Спасский район, где решил навестить своего знакомого. В процессе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. Злоумышленник взял удлинитель, набросил провод на шею потерпевшего и задушил его. После совершения убийства обвиняемый переночевал в доме потерпевшего. На следующий день он уехал в Пензу. Тело 47-летнего потерпевшего через несколько дней обнаружил родственник», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что после задержания по ходатайству следователя судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал. Ранее мужчина уже был судим за грабеж. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.