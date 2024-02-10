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В Пензенской области женщина получила выплату на несуществующего ребенка

11:13 | 10.02.2024 | Криминал

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Пенза, 10 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Кузнецку Пензенской области установили причастность жительницы Самарской области 2004 года рождения к получению социальной выплаты на несуществующего ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области женщина получила выплату на несуществующего ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что данная гражданка представила ложные сведения о рождении ребенка в учреждение Пенсионного фонда России по Пензенской области, получив тем самым социальную выплату, предназначенную для поддержки семей, имеющих детей. Полицейскими было установлено, что детей у девушки нет. Сумма выплаты составила более 500 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщина дала признательные показания.

«Она рассказала, что похищенные денежные средства потратила на собственные нужды», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

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