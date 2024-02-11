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В Пензе мужчина похитил из магазина десертный ликер и продал его незнакомцу

11:10 | 11.02.2024 | Криминал

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Пенза, 11 февраля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до одного года грозит 25-летнему жителю Пензы, который похитил из магазина десертный ликер стоимостью более 1 тыс. рублей.

В Пензе мужчина похитил из магазина десертный ликер и продал его незнакомцу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, подозреваемый дал признательные показания.

«Он рассказал, что воспользовался отсутствием внимания со стороны сотрудников магазина, взял с витрины бутылку спиртного и с похищенным прошел мимо кассы. Бутылку ликера он продал незнакомцу. Вырученные деньги молодой человек потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе ведомства.

В нем отмечается, что ранее мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняется в тексте.

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