Уголовное дело возбуждено против жителя Бессоновского района, который незаконно хранил револьвер Криминал

Пенза, 13 февраля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Бессоновского района Пензенской области, который незаконно хранил револьвер.

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«Сотрудниками ОМВД России по Бессоновскому району была получена информация о том, что местный житель 1961 года рождения незаконно хранит у себя в квартире оружие. При проверке информация подтвердилась. В доме мужчины полицейские обнаружили и изъяли предмет похожий на пистолет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что, согласно заключению эксперта, изъятое является револьвером.

«Подозреваемый разрешение на хранение и ношение оружия не имеет. [...] Он рассказал, что хранил оружие в своей квартире примерно с 1994 года. Мужчина не вспомнил, где приобрел револьвер, потому что с тех пор прошло много времени», — сказано в пресс-релизе.

В тексте напоминается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.