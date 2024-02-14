В Пензе перед судом предстанет житель Заречного, который угнал автомобиль, чтобы добраться до дома Криминал

Пенза, 14 февраля 2024. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Заречного, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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«По версии органа расследования, ночью 11 ноября 2023 года на улице Парижской коммуны в Пензе молодой человек увидел автомобиль «ВАЗ-21043», проник в его салон через незапертую дверь и запустил двигатель при помощи ключа, находившегося в замке зажигания. Он проехал по улицам Пензы, а затем на улице Свободы выпрыгнул на ходу из автомобиля», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, обвиняемый вину признал и пояснил, что отдыхал с друзьями в ночном клубе, потерял сотовый телефон, не мог вызвать такси и пошел пешком; около одного из домов увидел автомобиль и решил доехать на нем до Заречного, однако перепутал направления и отправился не в ту сторону.

«В пути следования ему показалось, что тормоза не работают. Испугавшись за свою жизнь, он выпрыгнул через переднюю водительскую дверь и направился пешком в сторону Заречного. Потерпевший по делу пояснил, что рано утром 11 ноября обнаружил пропажу автомобиля и обратился в полицию. В тот же день автомобиль был обнаружен на улице Свободы врезавшимся в дерево», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.