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Дело о мошенничестве возбуждено в отношении пензенца, пообещавшего знакомому «красивый» номер на машину за 20 тыс. рублей

10:47 | 14.02.2024 | Криминал

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Пенза, 14 февраля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в отношении 43-летнего жителя Пензы, который пообещал своему знакомому за 20 тыс. рублей помочь приобрести «красивый» номер на автомобиль.

Дело о мошенничестве возбуждено в отношении пензенца, пообещавшего знакомому «красивый» номер на машину за 20 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе с заявлением о преступлении обратился 34-летний местный житель. Мужчина пояснил, что знакомый путем обмана похитил [...] 20 тыс. рублей. Он рассказал, что товарищ предложил свою помощь в приобретении государственного регистрационного знака на автомобиль с «красивым» сочетанием цифр. Мужчина поверил собеседнику. Он перечислил необходимую сумму на банковский счет знакомого. Затем под различными предлогами знакомый переносил встречу с заявителем. После этого мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что денежные средства потратил на собственные нужды, при общении со своим знакомым каждый раз переносил встречу якобы из-за болезни, командировок и иных сложностей.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — напоминается в тексте.

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