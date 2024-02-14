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Житель Кузнецка нашел в лесу ружье и продал его знакомому за 7 тыс. рублей, возбуждено дело

11:15 | 14.02.2024 | Криминал

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Пенза, 14 февраля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 7 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Кузнецка Пензенской области 1985 года рождения, который нашел в лесу охотничье гладкоствольное ружье и продал его знакомому за 7 тыс. рублей, чтобы тот мог отпугивать лис.

Житель Кузнецка нашел в лесу ружье и продал его знакомому за 7 тыс. рублей, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщении пресс-службы регионального УМВД, полицейскими была получена информация о том, что кузнечанин сбыл ружье своему знакомому, в ходе обыска по месту проживания покупателя оружие было обнаружено и изъято.

«Подозреваемый [...] рассказал, что нашел оружие летом в лесу во время сбора грибов. В ходе общения со своим знакомым последний сообщил ему о том, что рядом с его домом проживают лисы. Для отпугивания диких животных он хочет приобрести оружие, на что злоумышленник предложил ему найденное им ружье. Сделка между ними состоялась. Подозреваемый продал оружие за 7 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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