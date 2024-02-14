До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы, который потратил деньги из найденного кошелька Криминал

Пенза, 14 февраля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит ранее судимому 38-летнему жителю Пензы, который потратил деньги из найденного в магазине кошелька.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина и сообщил, что в кошельке, пропажу которого он обнаружил после оплаты товаров в магазине, находились документы, банковская карта и более 15 тыс. рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. [...] Злоумышленник [...] рассказал, что находился в торговом зале, где заметил на полу кошелек. Убедившись, что за ним не наблюдают, он поднял его и оставил себе. В кошельке мужчина обнаружил денежные средства, часть из которых он потратил на приобретение спиртного. Остальную сумму злоумышленник потратил на выкуп своего мобильного телефона из комиссионного магазина», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ, в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.