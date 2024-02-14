Задержан житель Пензенской области, пытавшийся вступить в украинские националистические террористические организации Криминал

Пенза, 14 февраля 2024. PenzaNews. Житель Пензенской области задержан на границе с Литвой в Калининградской области при попытке отправиться на Украину для участия в националистических террористических организациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

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«В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый вступил в контакт с представителями украинских националистических террористических организаций, для вступления в которые ему необходимо было выехать на территорию Украины. При попытке пересечения государственной границы Российской Федерации и Литовской Республики злоумышленник был задержан сотрудниками органов безопасности», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Уточняется, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».