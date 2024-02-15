В Пензе завершено расследование дела по обвинению участника организованной преступной группы в вымогательстве Криминал

Пенза, 15 февраля 2024. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя Пензы в вымогательстве в крупном размере, совершенном в составе организованной преступной группы, завершено.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, не позднее сентября 2022 года житель Пензы создал организованную преступную группу для совершения преступлений в отношении неограниченного круга лиц на территории города и области. Кроме лидера, в нее вошли десять участников, в том числе трое несовершеннолетних. 28 января 2023 года местный житель на автомашине проезжал по улице Ленина в Пензе. Увидев, что группа неизвестных ему лиц применяет физическое насилие в отношении ранее незнакомого ему мужчины, он остановился и попросил прекратить избиение, однако те его просьбу проигнорировали. В ответ на вмешательство в конфликт трое участников организованной преступной группы, применяя физическое насилие и высказывая угрозы его применения, потребовали от данного мужчины передать им 300 тыс. рублей. В результате обвиняемые незаконно завладели суммой в размере 250 тыс. рублей, получив ее онлайн-переводами на банковские карты», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 40-летний соучастник, совершивший вымогательство в составе организованной преступной группы, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал, имущественный ущерб возместил потерпевшему в полном объеме. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. После вручения утвержденного обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд», — сказала собеседница агентства, уточнив, что дело в отношении лидера и других участников организованной преступной группы находится в производстве.