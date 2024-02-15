В Пензе возбуждено дело против иностранца, заказавшего в интернете поддельный патент для осуществления трудовой деятельности Криминал

Пенза, 15 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с полицейскими пресекли противоправную деятельность иностранного гражданина, проживающего в Пензе, который заказал в интернете поддельный патент для осуществления трудовой деятельности.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник посредством интернет-мессенджера за денежное вознаграждение 8 тыс. рублей заказал себе у неустановленного лица поддельный патент для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что в отношении иностранца УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.