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В отношении жителя Неверкинского района возбуждено дело о незаконном изготовлении оружия

15:20 | 15.02.2024 | Криминал

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Пенза, 15 февраля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия» возбуждено в отношении жителя Неверкинского района Пензенской области, который изменил конструкцию ружья.

В отношении жителя Неверкинского района возбуждено дело о незаконном изготовлении оружия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что житель Неверкинского района 1963 года рождения незаконно изготовил огнестрельное оружие. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли ружье. [...] Согласно заключению эксперта, представленное на исследование оружие является неисправным по причине внесенных изменений в его конструкцию, но пригодно для стрельбы охотничьими патронами. Полицейскими установлено, что подозреваемый разрешение на хранение и ношение оружия не имеет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что раньше имел разрешение на хранение оружия, тогда его и приобрел; по истечении срока действия разрешения ружье не сдал, после чего изменил конструкцию оружия путем обрезки ствола до остаточной длины.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сказано в тексте.

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