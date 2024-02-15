Жительница Бессоновского района получила 8 лет колонии общего режима за причинение смерти мужчине Криминал

Пенза, 15 февраля 2024. PenzaNews. 28-летняя жительница Бессоновского района Пензенской области приговорена к 8 годам колонии общего режима за причинение смерти мужчине.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 7 августа 2023 года в селе Грабово между подсудимой и ее знакомым, находившимися в состоянии опьянения, произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла потерпевшему несколько ударов руками по телу и голове. 38-летний мужчина скончался на месте происшествия от тупой травмы живота через непродолжительный период времени после причинения телесных повреждений», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в ходе следствия женщина содержалась под домашним арестом, ранее была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«Приговором суда подсудимой с учетом приговора от 2022 года окончательно назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.