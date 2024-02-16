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До шести лет лишения свободы грозит продавцу магазина, который в течение полугода похищал продукты питания

09:36 | 16.02.2024 | Криминал

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Пенза, 16 февраля 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет грозит 32-летнему жителю Бессоновского района Пензенской области, который, работая продавцом-кассиром в магазине, в течение полугода похищал продукты питания.

До шести лет лишения свободы грозит продавцу магазина, который в течение полугода похищал продукты питания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области поступила оперативная информация о присвоении продуктов питания сотрудником магазина. В ходе проведения проверки информация подтвердилась. Злоумышленник рассказал, что [...] в течение полугода, находясь на своем рабочем месте, имея доступ к складу товаров, путем присвоения похищал продукты питания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что общий размер ущерба составил почти 370 тыс. рублей, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

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