До шести лет лишения свободы грозит продавцу магазина, который в течение полугода похищал продукты питания Криминал

Пенза, 16 февраля 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет грозит 32-летнему жителю Бессоновского района Пензенской области, который, работая продавцом-кассиром в магазине, в течение полугода похищал продукты питания.

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«Сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области поступила оперативная информация о присвоении продуктов питания сотрудником магазина. В ходе проведения проверки информация подтвердилась. Злоумышленник рассказал, что [...] в течение полугода, находясь на своем рабочем месте, имея доступ к складу товаров, путем присвоения похищал продукты питания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что общий размер ущерба составил почти 370 тыс. рублей, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».