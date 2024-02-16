Суд в Пензе продлил по 16 марта срок содержания под стражей актрисы Рамили Искандер Криминал

Пенза, 16 февраля 2024. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы продлил по 16 марта срок содержания под стражей актрисы Рамили Искандер (Хисамовой), которая обвиняется в совершении двух преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотиков.

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«Постановлением Железнодорожного районного суда города Пензы Хисамовой Рамиле, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, срок содержания под стражей продлен на 24 суток, а всего до 6 месяцев 16 суток, то есть по 16 марта 2024 года включительно, для обеспечения установленного законом порядка уголовного судопроизводства и обеспечения принятия прокурором, а также судом решений по настоящему уголовному делу (направление уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения и направление уголовного дела в суд)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда в пятницу, 16 февраля.

В нем указано, постановление в законную силу не вступило.

Рамиля Искандер была задержана 29 августа 2023 года, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ходе обысков в доме Рамили Искандер в Новой Москве и в автомобиле было обнаружено и изъято около 2 кг мефедрона.

Кроме того, в городе Кузнецке Пензенской области был задержан предполагаемый сообщник Рамили Искандер, в автомобиле которого было найдено еще около 10 кг мефедрона. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Рамиля Искандер является заслуженной артисткой России. Снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте «Царь» Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.