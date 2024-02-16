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В Пензе мужчина похитил из магазина бутылку коньяка стоимостью около 12 тыс. рублей, возбуждено дело

14:28 | 16.02.2024 | Криминал

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Пенза, 16 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции вычислили мужчину, который в одном из магазинов Пензы похитил бутылку коньяка стоимостью около 12 тыс. рублей.

В Пензе мужчина похитил из магазина бутылку коньяка стоимостью около 12 тыс. рублей, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился сотрудник службы безопасности торгового центра.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы злоумышленника. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался житель города Пензы 1993 года рождения. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый вину свою признал. Похищенную алкогольную продукцию злоумышленник продал неизвестному лицу», — говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина подозревается в совершении еще двух аналогичных преступлений на территории Пензы.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела. [...] В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — сказано в тексте.

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