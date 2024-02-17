В Пензенской области пенсионерка передала около 400 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери Криминал

Пенза, 17 февраля 2024. PenzaNews. 84-летняя жительница Пензенской области лишилась около 400 тыс. рублей, поверив злоумышленнице, которая по телефону сообщила, что дочь женщины стала виновницей ДТП и для урегулирования вопроса о возмещении ущерба и избежания уголовной ответственности необходимо через курьера передать деньги.

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«Заявительница была напугана, поэтому выполнила все указания звонившей. Женщина взяла все свои сбережения — почти 400 тыс. рублей — и около своего дома передала курьеру. О том, что стала жертвой обмана, она поняла после того, как поговорила со своей дочерью», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», установлена личность курьера, которым оказался 18-летний житель Беково.

«Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности. Он рассказал, что работу нашел в сети интернет. Работодатель предложил ему вознаграждение за услуги курьера, на что он согласился. Ему необходимо было забрать деньги с указанного адреса и перечислить их на счет работодателя. При получении денег от пенсионерки молодой человек [...] 5 тыс. рублей потратил на собственные нужды, остальную сумму перечислил на банковский счет, предоставленный работодателем», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что в настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.