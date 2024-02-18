В Сердобском районе пенсионер подозревается в незаконном хранении боеприпасов Криминал

Пенза, 18 февраля 2024. PenzaNews. 70-летний житель Сердобского района Пензенской области подозревается в незаконном хранении боеприпасов.

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«В ходе обыска по месту проживания пенсионера полицейские обнаружили и изъяли 10 патронов, которые были направлены на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятые патроны являются боеприпасами, пригодными для производства выстрелов», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания.

«Он рассказал, что ранее являлся владельцем оружия. По окончании лицензии боеприпасы сдавать не стал. С тех пор хранил их у себя», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».