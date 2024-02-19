Пензенец подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции Криминал

Пенза, 19 февраля 2024. PenzaNews. 46-летний житель Пензы подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

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«По данным следствия, вечером 28 января 2024 года инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пензе остановил автомашину под управлением подозреваемого. Сотрудники полиции, предположив, что водитель находится в состоянии опьянения, предложили ему пройти освидетельствование. Желая избежать привлечения к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ, мужчина попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 20 тыс. рублей, положив их в бардачок в патрульной автомашине», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что полицейский отказался от незаконного вознаграждения, противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказала собеседница агентства.