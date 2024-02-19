В Камешкирском районе мужчина угнал автомобиль дочери своей сожительницы, чтобы доехать в гости к знакомому Криминал

Пенза, 19 февраля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит 40-летнему жителю Камешкирского района Пензенской области, который угнал автомобиль дочери своей сожительницы, чтобы доехать на нем в гости к знакомому.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась владелица транспортного средства и сообщила, что накануне припарковала автомобиль около дома, где проживает ее мать с сожителем, однако на следующий день на месте его не обнаружила.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. [...] Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что [...] направился на транспортном средстве к своему другу, где распивал спиртные напитки. Мужчина признался, что не спросил разрешение на пользование транспортным средством, так как знал о том, что хозяйка автомобиля будет против», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.