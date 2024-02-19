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Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке бытовой техники

15:00 | 19.02.2024 | Криминал

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Пенза, 19 февраля 2024. PenzaNews. 41-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке бытовой техники по объявлению в интернете.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке бытовой техники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщину заинтересовали духовой шкаф и варочная панель за более чем 60 тыс. рублей, она связалась с продавцом в мессенджере, договорилась о покупке, после чего перечислила деньги на банковский счет, однако бытовую технику так и не получила.

«Продавец перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

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