Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке бытовой техники Криминал

Пенза, 19 февраля 2024. PenzaNews. 41-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке бытовой техники по объявлению в интернете.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщину заинтересовали духовой шкаф и варочная панель за более чем 60 тыс. рублей, она связалась с продавцом в мессенджере, договорилась о покупке, после чего перечислила деньги на банковский счет, однако бытовую технику так и не получила.

«Продавец перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.