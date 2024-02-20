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В Бековском районе мужчина предстанет перед судом за угрозы убийством матери и сожительнице-инвалиду

09:35 | 20.02.2024 | Криминал

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Пенза, 20 февраля 2024. PenzaNews. Прокуратура Бековского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В Бековском районе мужчина предстанет перед судом за угрозы убийством матери и сожительнице-инвалиду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии органа предварительного расследования, днем 22 декабря 2023 года [...] находившийся в состоянии алкогольного опьянения сожитель 49-летней хозяйки дома – инвалида III группы поссорился с ней, [...] ударил женщину ладонью по лицу, приставил нож к ее шее и высказал угрозу убийством. Находившаяся в этот момент в доме мать злоумышленника попыталась оттащить его за одежду от сожительницы. Тогда злоумышленник наставил нож на свою мать и со словами угрозы убийством пошел в ее сторону. Женщина смогла уговорить сына успокоиться и положить нож, после чего выбежала из дома и вызвала сотрудников полиции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, вину мужчина признал и пояснил, что причинами его поступка стали высказанное сожительницей недовольство тем, что он не работает и живет за ее счет, а также оскорбления в его адрес, он хотел ее только напугать.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка в границах Бековского района», — сказала собеседница агентства.

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