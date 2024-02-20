Мошенник обманул жительницу Бессоновского района, которая искала свою сбежавшую собаку Криминал

Пенза, 20 февраля 2024. PenzaNews. Жительница Бессоновского района Пензенской области 2000 года рождения, которая разместила объявление в интернете в надежде найти свою сбежавшую собаку, стала жертвой мошенничества.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, девушке написал неизвестный, который попросил 20 тыс. рублей за возвращение собаки.

«Девушка согласилась перечислить необходимую сумму. После проведения финансовых операций незнакомец перестал выходить на связь. Заявительница поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».