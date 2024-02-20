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Житель Каменки обвиняется в убийстве мужчины

12:05 | 20.02.2024 | Криминал

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Пенза, 20 февраля 2024. PenzaNews. 43-летний житель Каменки Пензенской области обвиняется в убийстве мужчины.

Житель Каменки обвиняется в убийстве мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 10 февраля 2024 года в городе Каменке обвиняемый распивал спиртное в своей квартире в компании мужчин, с которыми познакомился в тот же день. В процессе употребления алкоголя между обвиняемым и одним из гостей произошел конфликт. Через некоторое время мужчины уехали с целью дополнительного приобретения спиртного, обвиняемый остался дома, надеясь, что гости не вернутся. Спустя несколько минут в дверь начал стучать потерпевший, требуя, чтобы хозяин открыл ее. Обвиняемый, взяв нож, открыл дверь и нанес им один удар в область груди потерпевшего. Мужчина скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, свою вину он признал.

«Следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Предполагаемое орудие преступления — нож — изъято в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.

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