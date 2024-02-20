В Пензенской области женщина осуждена за мошенничество при получении выплат Криминал

Пенза, 20 февраля 2024. PenzaNews. Суд в Пензенской области назначил 30-летней уроженке Сызрани, признанной виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», 10 месяцев ограничения свободы.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в августе 2021 года в Москве женщина представила документы, содержащие ложные сведения о рождении у нее вне медицинской организации дочери, на основании которых должностными лицами отдела ЗАГС ей было выдано соответствующее свидетельство.

«Используя этот документ, злоумышленница получила в управлении социальной защиты населения администрации Пензенского района социальные выплаты, предназначенные для поддержки семей, имеющих детей, на сумму более 230 тыс. рублей. В связи со сменой места жительства злоумышленница представила фиктивное свидетельство о рождении ребенка в МФЦ в селе Лопатино и получила в управлении социальной защиты населения администрации Лопатинского района аналогичные социальные выплаты на сумму более 100 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в суде злоумышленница вину признала.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание по совокупности преступлений в виде 10 месяцев ограничения свободы. Приговором суда полностью удовлетворено исковое заявление прокурора района о взыскании с осужденной причиненного государству имущественного ущерба», — сказала Светлана Артамонова, уточнив, что приговор в законную силу не вступил.