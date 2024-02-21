Уголовное дело возбуждено против жителя Земетчинского района, который незаконно хранил дома порох Криминал

Пенза, 21 февраля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Земетчинского района Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме порох.

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«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что житель Земетчинского района 1980 года рождения незаконно хранит у себя в доме взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли металлическую банку с сыпучим веществом. [...] Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является порохом массой 373,9 грамма», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания, пояснив, что раньше являлся владельцем оружия, порох остался с того времени.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.