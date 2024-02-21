22:38:09 Среда, 21 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Уголовное дело возбуждено против жителя Земетчинского района, который незаконно хранил дома порох

12:50 | 21.02.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 21 февраля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Земетчинского района Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме порох.

Уголовное дело возбуждено против жителя Земетчинского района, который незаконно хранил дома порох. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что житель Земетчинского района 1980 года рождения незаконно хранит у себя в доме взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли металлическую банку с сыпучим веществом. [...] Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является порохом массой 373,9 грамма», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания, пояснив, что раньше являлся владельцем оружия, порох остался с того времени.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.

Читайте также
В Русском Камешкире водитель автомобиля «ГАЗ» сбил ребенка В Мокшанском районе выявлена незаконная рубка сосны
Житель Каменки обвиняется в убийстве мужчины В Бековском районе мужчина предстанет перед судом за угрозы убийством матери и сожительнице-инвалиду
В Пензенском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке бытовой техники
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама