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Житель Грабово лишился свободы и автомобиля за неоднократную пьяную езду

16:42 | 21.02.2024 | Криминал

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Пенза, 21 февраля 2024. PenzaNews. Суд назначил 40-летнему жителю села Грабово Бессоновского района Пензенской области, который в очередной раз попался за рулем в нетрезвом виде, четыре месяца колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на три года, а также конфисковал его автомобиль.

Житель Грабово лишился свободы и автомобиля за неоднократную пьяную езду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что поздно вечером 6 сентября 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля «ВАЗ-21074» и на 646 км федеральной автодороги М5 «Урал» был остановлен сотрудниками ГИБДД. Инспектор в присутствии понятых провел освидетельствование водителя на состояние опьянения и выявил в выдыхаемом им воздухе пары этанола в количестве 0,988 мг/л», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в январе 2023 года мужчина уже привлекался к ответственности по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

«Подсудимый вину признал и пояснил, что после ссоры с супругой выпил три рюмки водки и на своем автомобиле отправился на встречу в Чемодановку. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание по совокупности приговоров в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на три года. По ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал у осужденного в доход государства автомобиль как предмет совершения преступления», — сказала собеседница агентства, уточнив, что приговор вступил в законную силу.

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