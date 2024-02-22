Жительница Самары похитила из магазина в Пензе бутылку виски стоимостью более 9 тыс. рублей, возбуждено дело Криминал

Пенза, 22 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции вычислили жительницу Самары, которая в одном из магазинов Пензы похитила бутылку виски стоимостью более 9 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, факт кражи был установлен работником магазина при просмотре камер видеонаблюдения.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемой, причастной к совершению преступления. Ей оказалась 32-летняя жительница города Самары. Полицейскими установлено, что ранее гражданка привлекалась к уголовной ответственности. Злоумышленница дала признательные показания. Она рассказала, что взяла с витрины бутылку спиртного и спрятала под пальто, чтобы незаметно пройти с похищенным мимо кассы. [...] Бутылку виски она продала незнакомцу в городе Самаре, вырученные деньги потратила на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».