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Дело о мошенничестве возбуждено против жителя Неверкинского района, пообещавшего предпринимателю помочь в приобретении земельного участка

11:24 | 22.02.2024 | Криминал

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Пенза, 22 февраля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в отношении 43-летнего жителя Неверкинского района Пензенской области, который пообещал своему знакомому – индивидуальному предпринимателю помочь приобрести земельный участок для осуществления коммерческой деятельности.

Дело о мошенничестве возбуждено против жителя Неверкинского района, пообещавшего предпринимателю помочь в приобретении земельного участка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Неверкинскому району с заявлением о преступлении обратился местный житель – индивидуальный предприниматель. Мужчина пояснил, что знакомый [...] путем обмана завладел его деньгами. Он рассказал, что товарищ предложил свою помощь в приобретении земельного участка. [...] Он поверил собеседнику и перечислил почти 300 тыс. рублей на банковский счет знакомого. Затем при каждой их встрече знакомый сообщал ему, что по данному вопросу все еще ведутся переговоры. После этого мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что деньги потратил на собственные нужды.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — напоминается в тексте.

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