В Пензенской области подросток подозревается в мошенничестве в крупном размере и с причинением значительного ущерба Криминал

Пенза, 22 февраля 2024. PenzaNews. Каменский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области возбудил в отношении 16-летнего подростка уголовные дела по трем эпизодам мошенничества в крупном размере и с причинением значительного ущерба.

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«По данным следствия, в конце января 2024 года 16-летний подросток решил заработать денежные средства путем участия в мошеннических действиях. Получив в ходе переписки в сети интернет сведения об адресах, подозреваемый прибыл на такси из Пензы в Каменку, где, выполняя отведенную ему роль, получал от пожилых граждан денежные средства. Следуя полученным в мессенджере инструкциям, молодой человек переводил наличные средства на банковские счета, оставляя себе часть денег за участие в мошеннической схеме. В общей сложности у потерпевших были похищены денежные средства в сумме 990 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, пенсионеры передавали подростку деньги после поступления телефонных звонков и сообщения им не соответствующих действительности сведений о том, что их родственники стали участниками ДТП.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Имущественный ущерб возмещен потерпевшим в полном объеме», — сказала собеседница агентства.

«Следственное управление предупреждает: ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о передаче кому-либо или переводе денежных средств на банковские счета. Такие требования — явный признак мошенничества. Просим жителей Пензенской области проявлять бдительность, довести информацию до сведения пожилых родственников, которые наиболее подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц», — добавила она.