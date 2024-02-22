Жительница Пензы лишилась более 2 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 22 февраля 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1968 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 2 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет»; в итоге женщина, следуя инструкциям неизвестного, перечислила не только кредитные средства, но и свои сбережения.

«Позже она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Общий размер ущерба составил более 2 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».