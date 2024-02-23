Житель Лунинского района незаконно изготовил холодное оружие с целью продажи, возбуждено дело Криминал

Пенза, 23 февраля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 223 УК РФ возбуждено в отношении жителя Лунинского района Пензенской области, который незаконно изготовил охотничий нож.

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«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что житель Лунинского района 1955 года рождения незаконно изготовил холодное оружие. При проверке информация подтвердилась. По месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли нож с признаками изготовления самодельным способом, шлифовальные машинки и точильный станок. [...] Согласно заключению эксперта, изъятое является охотничьим ножом, изготовленным самодельным способом, и относится к категории холодного оружия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что нож изготовил в своем гараже с целью дальнейшей продажи.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в пресс-релизе.