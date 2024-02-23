21:17:50 Пятница, 23 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Лунинского района незаконно изготовил холодное оружие с целью продажи, возбуждено дело

09:34 | 23.02.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 23 февраля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 223 УК РФ возбуждено в отношении жителя Лунинского района Пензенской области, который незаконно изготовил охотничий нож.

Житель Лунинского района незаконно изготовил холодное оружие с целью продажи, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что житель Лунинского района 1955 года рождения незаконно изготовил холодное оружие. При проверке информация подтвердилась. По месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли нож с признаками изготовления самодельным способом, шлифовальные машинки и точильный станок. [...] Согласно заключению эксперта, изъятое является охотничьим ножом, изготовленным самодельным способом, и относится к категории холодного оружия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что нож изготовил в своем гараже с целью дальнейшей продажи.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в пресс-релизе.

Читайте также
Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке детской одежды В Кузнецке ребенок госпитализирован после наезда «Нивы»
В Пензе в ДТП пострадали два ребенка В Сердобске водитель автобуса сбил молодого человека
Жительница Пензы лишилась более 2 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику В Пензенской области подросток подозревается в мошенничестве в крупном размере и с причинением значительного ущерба
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама