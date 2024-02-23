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Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке детской одежды

14:35 | 23.02.2024 | Криминал

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Пенза, 23 февраля 2024. PenzaNews. 41-летняя жительница Заречного Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке детской одежды по объявлению в мессенджере.

Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке детской одежды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, женщина перешла по ссылке и оформила заказ на сумму 9 тыс. рублей, после чего осуществила денежный перевод через систему быстрых платежей, однако одежду так и не получила.

В тексте добавляется, что через некоторое время женщина заметила, что объявление удалено.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в тексте.

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