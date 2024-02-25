14:39:03 Воскресенье, 25 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке телевизора через интернет

09:18 | 25.02.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 25 февраля 2024. PenzaNews. 55-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке телевизора через интернет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке телевизора через интернет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что на электронную почту ей поступило сообщение от интернет-магазина бытовой техники с предложением о скидке на телевизор. Заявительницу предложение заинтересовало. Женщина перешла по ссылке, выбрала подходящую модель телевизора, ввела реквизиты своей банковской карты и оплатила заказ», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что для уточнения деталей покупательница позвонила в интернет-магазин, но там ее проинформировали об отсутствии данного заказа.

«Заявительница поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что причиненный жительнице Пензы ущерб составил более 50 тыс. рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке детской одежды В Кузнецке ребенок госпитализирован после наезда «Нивы»
В Пензе в ДТП пострадали два ребенка В Сердобске водитель автобуса сбил молодого человека
Жительница Пензы лишилась более 2 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику В Пензенской области подросток подозревается в мошенничестве в крупном размере и с причинением значительного ущерба
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама