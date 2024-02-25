Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке телевизора через интернет Криминал

Пенза, 25 февраля 2024. PenzaNews. 55-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке телевизора через интернет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Женщина рассказала, что на электронную почту ей поступило сообщение от интернет-магазина бытовой техники с предложением о скидке на телевизор. Заявительницу предложение заинтересовало. Женщина перешла по ссылке, выбрала подходящую модель телевизора, ввела реквизиты своей банковской карты и оплатила заказ», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что для уточнения деталей покупательница позвонила в интернет-магазин, но там ее проинформировали об отсутствии данного заказа.

«Заявительница поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что причиненный жительнице Пензы ущерб составил более 50 тыс. рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».