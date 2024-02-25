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В Пензе полицейские раскрыли серию краж из магазинов

12:20 | 25.02.2024 | Криминал

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Пенза, 25 февраля 2024. PenzaNews. Полицейские раскрыли серию краж продуктов питания, алкоголя и средств личной гигиены на сумму около 15 тыс. рублей из магазинов, расположенных на территории Октябрьского района Пензы.

В Пензе полицейские раскрыли серию краж из магазинов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей произошедшего и изучили записи камер видеонаблюдения. Полицейскими было установлено, что к совершению преступлений причастна жительница Самарской области 1991 года рождения. Подозреваемая дала признательные показания. Она думала, что сотрудники полиции ее не установят, так как она проживает в другом городе», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что женщина продала похищенное незнакомцу в Самаре, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

Из пресс-релиза следует, что в настоящее время жительница Самарской области заключена под стражу, полицейские проводят проверку на ее причастность к совершению аналогичных преступлений.

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