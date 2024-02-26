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Житель Камешкирского района получил полгода ограничения свободы за незаконное хранение найденных патронов

09:51 | 26.02.2024 | Криминал

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Пенза, 26 февраля 2024. PenzaNews. 31-летний житель Камешкирского района Пензенской области получил полгода ограничения свободы за незаконное хранение охотничьих патронов, которые нашел на свалке.

Житель Камешкирского района получил полгода ограничения свободы за незаконное хранение найденных патронов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в апреле 2022 года мужчина нашел на свалке в селе Русский Камешкир 34 охотничьих патрона [...] и незаконно хранил их в своем домовладении до момента изъятия сотрудниками полиции в октябре 2023 года», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, подсудимый вину признал и пояснил, что патроны находились в пакете с электрическими проводами, он решил их оставить себе, так как хотел сделать брелки.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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