Житель Камешкирского района получил полгода ограничения свободы за незаконное хранение найденных патронов Криминал

Пенза, 26 февраля 2024. PenzaNews. 31-летний житель Камешкирского района Пензенской области получил полгода ограничения свободы за незаконное хранение охотничьих патронов, которые нашел на свалке.

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«По делу установлено, что в апреле 2022 года мужчина нашел на свалке в селе Русский Камешкир 34 охотничьих патрона [...] и незаконно хранил их в своем домовладении до момента изъятия сотрудниками полиции в октябре 2023 года», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, подсудимый вину признал и пояснил, что патроны находились в пакете с электрическими проводами, он решил их оставить себе, так как хотел сделать брелки.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.