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Жительница Пензы проведет 6 лет в колонии за убийство брата

17:45 | 26.02.2024 | Криминал

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Пенза, 26 февраля 2024. PenzaNews. 61-летняя жительница Пензы проведет 6 лет в колонии общего режима за убийство брата.

Жительница Пензы проведет 6 лет в колонии за убийство брата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Судом по делу установлено, что вечером 30 июля 2023 года женщина находилась в своей квартире на улице Минской в Пензе в состоянии алкогольного опьянения. В квартиру пришел проживавший там же ее родной 56-летний брат, находившийся в сильном алкогольном опьянении. Он зашел в комнату сестры и стал оскорблять ее, держа в руке нож. В ответ на противоправные действия брата женщина выхватила из его рук нож и с силой нанесла им удар в грудь родственника. Мужчина скончался на месте происшествия. Злоумышленница спрятала нож в стоявший в коридоре ковер и отправилась к соседке с просьбой вызвать сотрудников полиции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, вину в умышленном убийстве подсудимая не признала и пояснила, что брат предъявил ей претензии по поводу пропажи телефона, который она не брала; позже он зашел в ее комнату с ножом, она испугалась, отобрала нож и ударила им.

«Версия подсудимой о действиях в условиях самообороны проверялась судом, однако своего подтверждения не нашла. [...] Приговором Октябрьского районного суда Пензы [...] ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. [...] Защитник осужденной обжаловал приговор в апелляционном порядке, настаивая на переквалификации действий своей подзащитной на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда первой инстанции законным, вину осужденной доказанной, квалификацию ее действий верной, а назначенное наказание справедливым. Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.

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