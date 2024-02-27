В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 27 февраля 2024. PenzaNews. Житель Колышлейского района Пензенской области угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В МО МВД России «Колышлейский» с заявлением о преступлении обратилась 37-летняя местная жительница. Она пояснила, что сожитель 1969 года рождения угрожал ей убийством. Полицейскими было установлено, что заявительница распивала спиртные напитки в гостях у своей знакомой. [...] По прибытии в квартиру у нее с сожителем произошел конфликт, во время которого мужчина начал ее душить», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что потерпевшей удалось вырваться из рук сожителя и обратиться в полицию.

«Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Подозреваемый вину свою признал. Злоумышленник рассказал, что конфликт произошел из-за позднего возвращения его возлюбленной домой. [...] В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в тексте.